​Olio, L'Abbate: «Contro il crollo dei prezzi più trasparenza e lotta alla concorrenza sleale»

«La crisi che ha colpito l’intera filiera olivicola, in particolare in Puglia, sembra non avere fine. E le cause sono da ricondurre a vari fattori, oltre la Xylella e le gelate degli ultimi tempi. È quindi necessario intervenire tempestivamente, affiancando alle soluzioni a lungo periodo, anche degli interventi imminenti, al fine di scongiurare ulteriori danni alle imprese olivicole del settore già fortemente in difficoltà».



Lo ha detto il Sottosegretario alle politiche agricole del Movimento 5 Stelle Giuseppe L’Abbate, durante l’incontro sulla crisi olivicolo-olearia svolto oggi a Montecitorio con i rappresentanti di settore.

«È importante sostenere in ogni modo i frantoi, vista la totale assenza di mercato e una situazione di totale stallo sui prezzi, a fronte invece di grandi quantità prodotte, con il rischio di dover sospendere la campagna. Tutto questo rende prioritario comprendere le azioni imminenti da mettere in campo per sostenere il comparto come l’ammasso privato o la Commissione Unica Nazionale sull’olio per garantire maggiore trasparenza sulla formazione dei prezzi. Oltre ad intervenire per decidere se destinare i 5 milioni di euro che abbiamo stanziato nella conversione in legge del Decreto Emergenze Agricole in sostegno alle imprese per i mutui.

A lungo termine, poi, dobbiamo lavorare per tutelare i produttori dalla concorrenza sleale degli oli spacciati per extravergine con prezzi più bassi rispetto a chi invece rispetta gli standard di qualità sia attraverso una armonizzazione dell’impianto sanzionatorio sia puntando ad un olio extravergine di oliva di alta qualità.

Oggi, insieme a tutta la filiera del settore ci siamo confrontati, ascoltando le richieste degli attori del settore, al fine di portare soluzioni concrete e condivise al Tavolo nazionale previsto per il prossimo 4 dicembre con la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. In sinergia con tutti gli operatori del settore, continueremo a lavorare per sostenere la filiera olivicola, eccellenza del nostro made in Italy», conclude L’Abbate.

«La caduta libera del prezzo dell’olio d’oliva va fermata con misure concrete e senza perdere altro tempo» è invece l'appello lanciato dal presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, durante l’incontro organizzato dal sottosegretario L’Abbate.

Alla riunione, tenutasi in una sala di Montecitorio, hanno partecipato Donato Rossi, componente di giunta nazionale di Confagricoltura, il referente tecnico di Confagricoltura Puglia, Gianni Porcelli, nonchè l’on. Giampaolo Cassese, tarantino e imprenditore agricolo particolarmente interessato ad ascoltare la voce dei rappresentanti di produttori olivicoli e frantoiani pugliesi.

La crisi dell’olivicoltura è stata analizzata da diversi punti di vista. Il presidente Lazzàro, nel sottolineare l’urgenza di trovare soluzioni efficaci e varare interventi concreti, ha avanzato alcune richieste: abbattimento dei costi fiscali e previdenziali per le aziende del settore olivicolo, misure a sostegno della liquidità per le imprese olivicole, la firma del Decreto attuativo del Piano di rigenerazione dell’olivicoltura pugliese ed in particolare per quella salentina, colpita dal batterio della Xylella e ancora priva di una reale strategia di ripresa. Il numero uno di Confagricoltura Puglia ha anche chiesto verifiche sull'importazione di prodotto estero destinato alla lavorazione per finalità di export.

«Sono tutte misure utili - ha detto Lazzàro a fine riunione - per far ripartire l'olivicoltura, oltre che per arginare la discesa del prezzo e rimettere in moto il mercato dell'olio d'oliva. Sui provvedimenti attuativi per sbloccare i 13 milioni complessivi del Decreto Emergenze, di cui 8 milioni per la ripresa dei frantoi oleari in Puglia e 5 per il sostegno della liquidità per le imprese del settore olivicolo-oleario, il sottosegretario ha assicurato che manca solo la firma del ministro. Per il resto ci attendiamo che, dopo averci attentamente ascoltati, arrivino anche risposte e misure all’altezza. Su questo versante, naturalmente, staremo col fiato sul collo del Ministero delle Politiche Agricole, del sottosegretario e del Governo, così come continueremo a stare alle calcagna dell’esecutivo regionale che su diverse questioni cruciali, il PSR su tutte, ha molto da farsi perdonare. Per aprire un fronte comune e che sia anche credibile con le istituzioni, tuttavia, è fondamentale che le varie anime della filiera dell’olivicoltura, produttori, industriali e frantoiani stiano tutti dalla stessa parte in maniera coesa, mentre oggi è complicato persino dialogare. Infine, auspichiamo che la grande distribuzione sia coinvolta direttamente in questi tavoli, in modo da poter offrire il proprio contributo: la crisi della filiera non può e non deve lasciare la gdo indifferente».

La situazione resta difficile, particolarmente critica proprio in Puglia, la cui olivicoltura rappresenta circa il 32% della superficie olivetata nazionale, con 383.000 ettari coltivati (compresi i 6,5 milioni di piante che mostrano sintomi di disseccamento da Xylella), un numero elevatissimo di aziende e oltre 900 frantoi attivi. Uno scenario produttivo sconvolto da un lato dai prezzi dell’olio d’oliva in drastico calo, con livelli inferiori di oltre il 20 per cento rispetto all’anno scorso (l’extravergine è attualmente quotato a un prezzo medio di 4,29 euro al kg, contro i 5,48 del 2018), dall’altro a causa dell’evoluzione progressiva degli stock di olio di oliva che quest’anno si avviano a toccare la cifra di quasi 860mila tonnellate di prodotto stoccato. Un fenomeno che, coniugato all’aumento della produzione, ha depresso ulteriormente le quotazioni a fronte di una domanda comunque sostanzialmente stabile.