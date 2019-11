Danni del maltempo, la Regione chiede al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza

Prendendo atto dell’eccezionalità dei fenomeni meteorologici che tra il 12 ed il 17 novembre scorsi hanno determinato l’insorgenza di danni a carico di beni pubblici e privati, delle infrastrutture dei pubblici servizi, delle attività dell’uomo, non fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari da parte delle amministrazioni comunali, la Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - così come prescritto - la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio regionale, con intervento di finanziamenti straordinari per fronteggiare i danni provocati dai fenomeni meteorologici del 12 novembre e in quelli immediatamente seguenti, oltre che per coprire i costi connessi all’impiego di unità di personale da integrare specificamente nell’organizzazione della Sezione Protezione Civile per la gestione degli eventi emergenziali.

La Giunta si è riservata di perfezionare, tramite la competente Sezione Protezione Civile, le procedure di richiesta del su citato stato di emergenza di protezione civile, dando mandato al relativo dirigente di curare l’elaborazione dei rispettivi dossier tecnico-amministrativi, riservandosi inoltre il riconoscimento di un contributo straordinario a carico del bilancio regionale a favore delle Amministrazioni colpite dall’evento calamitoso a fronte dell’attuazione di interventi necessari e indifferibili durante la fase emergenziale volte a garantire condizioni minime di sicurezza per la popolazione.