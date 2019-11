Verso le amministrative, il Pd avvia il confronto nel centrosinistra

Prove di coalizione. In vista delle prossime amministrative, iI Pd promuove un confronto «con tutte quelle forze che si riconoscono nell'idea di una Corato più bella, inclusiva e produttiva», «con particolare attenzione verso coloro che hanno partecipato al precedente tentativo di alleanza dell'area progressista». L'incontro si terrà lunedì 25 novembre alle 20 nella sede del Partito Democratico in largo Plebiscito 43.

«Dopo decenni di malgoverno e dopo l'instabilità politica dovuta ad interessi particolaristici, che nulla hanno a che fare col benessere della Città, oggi Corato ha bisogno di una svolta: culturale, sociale, economica e politica. Svolta che richiede tuttavia l'unione dei cittadini e delle forze politiche che hanno a cuore l'interesse collettivo.

Per questo motivo il Partito Democratico, con particolare attenzione verso coloro che hanno partecipato al precedente tentativo di alleanza dell'area progressista, desidera confrontarsi con tutte quelle forze che si riconoscono nell'idea di una Corato più bella, inclusiva e produttiva. Una Corato orientata a costruire un Futuro per coloro che la abitano tutti i giorni, così come per coloro che sono costretti a migrare in altri lidi.

L’intento del confronto plurale è quello di interrogarsi insieme sulle sorti della Città in vista delle prossime elezioni amministrative. Il desiderio del PD resta quello dell'unità di progetto e visione per cambiare la Città».