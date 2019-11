Il M5S raccoglie le firme dei cittadini per tutelare i diritti dei passeggeri Ferrotramviaria

L'annuncio era arrivato nell'incontro organizzato due settimane fa: il Movimento 5 Stelle di Corato scende in piazza per raccogliere le firme dei cittadini con l'obiettivo «presentare alla Comunità Europea una petizione per tutelare i diritti del passeggero della Ferrotramviaria Spa».

A questo scopo verranno allestiti dei banchetti sabato 9 dalle 10 alle 12 al mercato nei pressi della scuola media Imbriani e dalle 18.30 alle 20.30 in largo Plebiscito. Ancora, domenica 10 dalle 10.30 alle 12.30 nuovamente in largo Plebiscito. In caso di pioggia sia sabato sera che domenica mattina sarà possibile firmare presso la sede del Movimento 5 Stelle sempre in largo Plebiscito, 10.

Questo il documento sintetico che verrà sottoposto all'attenzione dei cittadini.

PETIZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO DELLA FERROTRAMVIARIA SPA



RICHIESTE

- Verifica del rispetto dei parametri di sicurezza;

- Verifica della congruità del numero dei mezzi e delle corse con le esigenze dei pendolari (treni e autobus stracolmi in violazione dei parametri di sicurezza oppure pendolari a terra perché il numero dei mezzi e delle corse sono insufficienti negli orari di punta);

- Verifica dell’accessibilità al servizio - Disability Friendly.

Assenza di parcheggi dedicati per lo scambio mezzi (auto/treno);

- Verifica del rispetto dei parametri per il mantenimento della concessione da parte di Ferrotramviaria Spa.

«Continuiamo a raccogliere centinaia di lamentele di passeggeri costretti a viaggiare come sardine, in condizioni di rischio assoluto» spiegano dal movimento. «Altrettante le lamentele di chi resta a terra in quanto l’autobus è già stracolmo. Disagi che incidono notevolmente sulla vita della nostra comunità e di tutte quelle che con noi condividono la discutibile gestione della società Ferrotramviaria.



Chiediamo che siano tutelati i diritti dei disabili e comunque di tutti i passeggeri con la mobilità ridotta, che tra le altre cose, non hanno un posto auto per poter parcheggiare e salire su un treno, come ad esempio a Corato. Chiediamo che una commissione di esperti possa verificare il rispetto dei parametri di sicurezza imposti per legge e più in generale, che si verifichi se Ferrotramviaria è meritevole della concessione che le permette di gestire la tratta ferroviaria.

Vorremmo che la comunità si mostri compatta quando si tratta di difendere gli interessi dei nostri concittadini. Per questo motivo, la petizione è stata scritta su fogli bianchi, senza colori, senza bandiere.

Mi piacerebbe che tra le firme, ci fossero anche quelle dei colleghi ex consiglieri e dei segretari di tutte le forze politiche. Siamo disponibili a consegnare dei moduli per la raccolta delle firme per chi non potrà raggiungerci al punto di raccolta questo fine settimana.

