Il Movimento 5 stelle di Corato si è posto un obiettivo chiaro: fare chiarezza sullo stato dei lavori di Ferrotramviaria e sistemare la progettazione delle infrastrutture affinché rispondano alle esigenze dei cittadini.

Per raggiungere questo scopo, dopo aver acquisito e studiato diversi atti e numerose comunicazioni intercorse fra i vari uffici, l’ex candidato sindaco Nico Longo ha proposto ai suoi rappresentati al Governo di sottoscrivere un documento che verrà presto diffuso e messo a disposizione dei cittadini perché possano a loro volta firmare la petizione.

Ieri sera, nella sala conferenze della Regeneration home, insieme a Longo al tavolo dei relatori sedevano anche i consiglieri regionali Antonella Laricchia e Grazia Di Bari, la senatrice Angela Bruna Piarulli, il parlamentare europeo Mario Furore e il deputato Giuseppe D'Ambrosio.

Lunga la parentesi relativa alle infrastrutture collegare al progetto di raddoppio del binario che collega Corato con Ruvo e con Andria. A passare sotto la lente di ingrandimento del Cinque stelle sono stati i progetti relativi al parcheggio della stazione, al ponte di via Ruvo realizzato pochi anni fa, al sottopasso di via Trani e quello di via Lama di Grazia.

«Ognuna di queste infrastrutture presenta delle problematiche e in primis ci chiediamo chi del Comune ha sorvegliato su di esse.

Il ponte di via Ruvo per esempio presenta una serie di problematiche, basti pensare alla larghezza. Il tombino di via Lama di Grazia, più noto come il sottopasso per raggiungere l’Asipu, doveva essere alto 4.55 metri invece è stato realizzato di 4 metri. Ferrotramviaria continua a scavare quando fa questo genere di costruzioni e poi il Comune di Corato si ritrova a pagare grosse somme per danni da inondazioni: proprio nei giorni scorsi ho visto una delibera da 21mila euro per un danno di quel tipo.

Ci preoccupano gli effetti che derivano dalla costruzione del sottopasso di via Trani. Se fosse bloccato sarebbe un problema per le ambulanze. Bisogna poter garantire sempre l’attraversamento di via Trani.

In ultimo, non per importanza, c’è la questione del parcheggio della stazione: attualmente chi vuole prendere il treno non sa dove lasciare in sosta la propria auto. Lo spazio a sinistra della stazione attualmente utilizzato per parcheggiare gli autobus non appartiene a Ferrotramviaria, è del Comune che dovrebbe di volta in volta definirne l’utilizzo.

Quando abbiamo chiesto questa cosa il commissario Riflesso ha perorato la causa mandando una mail a Ferrotramviaria senza ottenere una risposta positiva.

Nel documento che questa sera stiamo firmando chiediamo con forza che si faccia proprio in quello spazio. Lo depositeremo nelle mani del Commissario prefettizio. Chiederemo al Comune quale è il piano B per le altre opere. Allargheremo a tutte le forze politiche la possibilità di firmare il documento perché su questi temi vorremmo che si fosse compatti».

«Questo incontro è nato dalle esigenze dei pendolari – ha esordito Angela Bruna Piarulli - La ferrovia è utilizzata dai lavoratori ma anche da tantissimi studenti, permette in particolare di raggiungere il centro di Bari ma anche di Barletta senza dover utilizzare l’auto. La tragedia del 2016 ci ha fatto capire tante cose. Io stessa ho fatto un sopralluogo per rendermi conto ancora meglio delle reali problematiche ancora in essere».

«Il documento della Procura di Trani parla di “colpa, negligenza, imperizia...” per classificare questa società che a loro parere avrebbe potuto evitare il disastro. Intanto però la Regione conferma la concessione» ha detto Nico Longo.

«Eppure – ha aggiunto D’Ambrosio - sono passati tre anni e ci troviamo ancora a parlare di Ferrotramviaria come di un enorme problema, con la situazione notevolmente peggiorata e con delle vittime di cui resta solo il ricordo.

Quei treni erano la sicurezza per tutti, li si preferiva all’auto. Quel servizio è essenziale nel nostro territorio, era tra le più redditizie d’Italia. Il rinnovo della concessione a Ferrotramviaria nonostante tutto fa capire tante cose». E non è mancato nell’arringa di D’Ambrosio il collegamento con le scelte politiche dei cittadini: «la colpa principale è la nostra. Nel 2013 io scrivevo che quella tratta non era sicura. A Corato abbiamo rivotato chi ha amministrato così un bene pubblico. Non ci si spiega perché nessuno faccia nulla per cambiare le cose. La questione da risolvere a monte però è duplice: qualcuno deve pagare perché sono morte 23 persone e la politica deve pagare per aver dato quella concessione».

«Se quelle persone sono morte è perché non c’era il sistema di sicurezza marcia-treno. È vero, non c’è ancora una sentenza. Ma io – ha aggiunto Grazia Di Bari - mi sarei aspettata dei servizi aggiuntivi e sostitutivi su gomma. Invece si viaggia ancora in piedi, scomodi. Se la Regione continua a concedere la concessione, non c’è interesse a migliorare il servizio. Dobbiamo pretendere che ci siano i servizi che meritiamo, noi siamo cittadini e non sudditi». Una affermazione che ha servito sul piatto d’argento ad Antonella Laricchia l’occasione per dire che «se l’anno prossimo andiamo a governare in Regione quella concessione a Ferrotramviaria la toglieremo. Siamo in tanti a voler firmare questo documento perché qui in Puglia l’attenzione sui trasporti deve essere massima. Dovremmo occuparci di tante altre sfide invece stiamo ancora a parlare si sicurezza».

«L’Europa sui diritti dei pendolari è molto avanti – ha affermato Mario Furore – Voglio portare lì questa petizione, magari chi governa oggi la Regione si sentirà più incalzato. I Fesr passano dalla Regione perciò è lì che ci dobbiamo far sentire la nostra voce. Facciamo sì che la commissione apra una procedura nei confronti della Regione Puglia».