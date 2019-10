"Rimettiamo in moto la città" diventa associazione politica. Flavia Ferrante coordinatrice

Martedì 22 ottobre, in via San Benedetto 26, si è tenuta la prima assemblea plenaria dell’associazione politica “Rimettiamo in moto la città” a seguito della propria costituzione.



Il gruppo protagonista nella scorsa tornata elettorale come lista in appoggio del candidato sindaco Corrado De Benedittis, «si riconosce nei seguenti valori fondamentali: il dialogo, la nonviolenza, la pace, la libertà, la giustizia, l’uguaglianza, l’accoglienza, la bellezza, la mitezza, il primato dello spirito e della dignità, rispetto all’avidità del potere e del danaro. Si pone come scopo la promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale per il miglioramento delle condizioni materiali, economiche, culturali, morali e sociali della nostra città».

Durante la serata si è proceduto all’elezione del coordinamento che, all’unanimità, ha indicato Flavia Fatima Ferrante come coordinatrice.

«Sono molto felice per questa nomina e ringrazio il coordinamento e l’assemblea che, in questo primo anno di presenza nel territorio, è cresciuta e continua a crescere» afferma Flavia Ferrante.

«”Rimettiamo in moto la città” nasce un anno fa, il 19 ottobre 2018, con un’assemblea pubblica in cui invitavamo i cittadini a partecipare e a far qualcosa di concreto per recuperare una dimensione collettiva che mettesse al centro diritti e dignità delle persone, partendo, in primo luogo, dai giovani. La costituzione di “Rimettiamo in moto la città” ad associazione politica è stata un passo necessario che potrà solo accrescere il nostro impegno e la nostra presenza nella città, una città visibilmente ferma da troppo tempo.

Con questo atto formale, vogliamo rinnovare il nostro appello a rimettere in moto la città. Per farlo è fondamentale la partecipazione attiva dei cittadini e, per questo motivo, abbiamo aperto le iscrizioni a coloro che si ritrovano nei nostri valori e presto avvieremo progetti di servizio alla nostra città. È possibile iscriversi a “Rimettiamo in moto la città” recandosi nella sede in Via San Benedetto, 26».