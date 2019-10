Lavori della Ferrotramviaria, i Cinque stelle: «Facciamo chiarezza»

Venerdì 25 ottobre il Movimento Cinque stelle torna a parlare dei lavori della Ferrotramviaria. Alle 19 l’appuntamento è nella sala conferenze della Regeneration home, in via della Macina 60/c. «Facciamo chiarezza»: questo è l’obiettivo dell’incontro, scrive il Movimento. A discuterne, insieme all’ex candidato sindaco Nico Longo, ci saranno Antonella Laricchia e Grazia Di Bari (entrambe portavoce nel consiglio della Regione Puglia), la senatrice Angela Bruna Piarulli, Mario Furore (portavoce in Parlamento europeo) e Giuseppe D'Ambrosio (portavoce alla Camera).