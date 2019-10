Apre i battenti la Dc, Sergio Cannillo coordinatore e portavoce

A Corato riapre i battenti la sezione della Dc “storica”, il partito rappresentato a livello di Bari e provincia e di tutto il territorio della Puglia dall’avv. Palumbo.



Quest’ultimo, il 1 ottobre scorso, ha nominato coordinatore e portavoce cittadino Sergio Cannillo: curerà l’attività di promozione delle iscrizioni alla Dc e si attiverà in stretta intesa con il coordinamento regionale del partito alla preparazione delle liste elettorali della Dc da presentare alle prossime elezioni amministrative e politiche.

«La scelta di aprire una sezione della DC “storica” su Corato e di nominare proprio come coordinatore cittadino del partito Sergio Cannillo non è casuale – scrivono dal partito - In città storicamente la DC è stato uno dei partiti più suffragati e sostenuti e Cannillo Sergio è stato uno dei primi esponenti democristiani a livello cittadino.

Non si tratta di effettuare su Corato e a livello nazionale una operazione che possa compiacere un gruppo di nostalgici che si rimettono insieme per riportare in vita la “Balena Bianca” perché come dice Lorenzo Cesa “tali operazioni sarebbero velleitarie perché la DC è irripetibile”. Si tratta, invece, di riaggregare un mondo liberal–popolare proseguendo la stagione del “centrismo” e riportare in auge a livello nazionale e cittadino un partito moderato e democratico che si contrapponga alla politica “gridata” degli ultimi anni».

«Invito i cittadini che credono ancora in una politica “parlata”, moderata e legata ai valori della cristianità e solidarietà ad aprirsi a questo nuovo ma storico soggetto politico per contribuire allo sviluppo e progresso della nostra Corato» afferma Sergio Cannillo.