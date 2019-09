Movimento per la sovranità: «Avevamo previsto che il centrodestra non avrebbe avuto lunga vita»

«Ripartiamo con un percorso per Corato». Il Movimento Nazionale per la Sovranità, guidato a Corato da Cataldo Mazzilli, dice la sua nel dibattito politico successivo alla caduta dell'amministrazione D'Introno. «Siamo stati lineari e previdenti, avevamo previsto che la coalizione di centrodestra non avrebbe avuto lunga vita» dicono dal movimento.

La nota

«La condotta del Movimento Nazionale per la Sovranità, nella recente e sfortunata per Corato campagna amministrativa che ha portato alla elezione e repentine dimissioni del Sindaco D’Introno, è stata lineare ed assolutamente previdente, pur se non vincente.

Infatti, avevamo previsto che la coalizione di centrodestra, senza fare chiarezza sul ruolo dell’ex Senatore e di “Direzione D’Italia”, non avrebbe avuto lunga vita.

Ancora, prima di tutto, avevamo posto a “Fratelli D’Italia”, Alla “Lega” e alle liste civiche disponibili, l’esigenza di un progetto ed un polo sovranista.

Non ci interessa rivendicare con il “avevamo visto lungo”, anzi. Riteniamo invece che si debba ripartire proprio da una sana, vera e territoriale unione sovranista per il futuro di Corato e della Comunità cittadina. Ora si può».