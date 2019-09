Longo in piazza: «Mozione di sfiducia impraticabile. Io sempre coerente»

Chiude come aveva aperto la sua esperienza come consigliere Nico Longo, con la senatrice Angela Bruna Piarulli e il consigliere regionale Antonella Laricchia al suo fianco. Ieri sera, in piazza Plebiscito, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha spiegato i motivi che lo hanno portato a partecipare alle dimissioni collettive che hanno messo fine all'esperienza di Pasquale D'Introno come sindaco di Corato.

Da questo tema parte il suo intervento: «La mozione di sfiducia, sebbene sia uno strumento più elegante per far cadere il sindaco, non poteva essere utilizzato perché la maggioranza in consiglio comunale non si presenta e quindi non avremmo avuto i numeri per votarla». Per questo motivo è stata percorsa la strada delle dimissioni. «Immediatamente dopo le dimissioni del sindaco, io ho parlato di frattura insanabile e ho detto che sarebbero dovuti andare a casa. Ho dato subito la mia disponibilità allo strumento della firma. Il 22 luglio la prima persona a conoscere le mie intenzioni è stata il sindaco. Sono stato coerente».

Di qui, il j'accuse ai firmatari della maggioranza. «Giovedì alle quattro e mezza, due ore dopo le firme dal notaio, ero con Pasquale D'Introno ad analizzare quanto successo. C'era il sindaco e c'ero io. Gli altri non hanno avuto il coraggio di guardarlo negli occhi». «Eppure - incalza Longo - la sera prima il sindaco aveva diramato una nota che comunicava l'intenzione di riaprire il dialogo con Direzione Italia e seguire le indicazioni del partito per la giunta ma hanno firmato ugualmente. Forse il problema non erano gli assessori».

Una stoccata l'ormai ex consigliere pentastellato la tira all'opposizione «In alcuni casi qualcuno è salito sul pulpito e ha parlato, quasi sempre a vanvera. Si sono professati senza macchia, dicendo che non si sarebbero mai sporcati con la firma. Ma non si sarebbero macchiati di cosa? La sensazione che qualcuno si sia venduto la partita ce l'ho. A maggio vedremo gli schieramenti».

Sulla questione sono intervenute anche la senatrice Piarulli e il consigliere regionale Laricchia. La coratina: «Oggi è comunque una giornata non bella per il paese. «Quello delle dimissioni è stato comunque un atto dovuto anche a causa della diffida pendente della Prefettura. Nei 20 giorni successivi il consiglio si sarebbe dovuto sciogliere comunque. La situazione coratina dimostra che l'unione di più liste per avere più voti non portano a niente».

Pensiero sottoscritto anche dalla Laricchia: «Nella sfortuna siete stati fortunati che la giunta sia caduta subito. Questo tipo di maggioranze con tante liste e tante anime non condividono nulla, magari durano e fanno danni. Vi auguro un in bocca al lupo per quest'anno».