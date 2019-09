Il sindaco D'Introno: «​A testa alta, anzi altissima»

«A testa alta, anzi altissima. Un abbraccio a tutti i miei concittadini». L'ormai ex sindaco Pasquale D'Introno commenta così, in maniera stringata e come sempre dalla sua pagina facebook, le dimissioni dei 14 consiglieri che hanno determinato la caduta della sua amministrazione.

«Finisce qui la più bella avventura che io ricordi: vincere le elezioni cittadine e vincerle contro tutti, contro gli avversari e contro i falsi amici, con coraggio e senza padroni» gli fa eco Giuseppe D'Introno fratello del sindaco e consigliere di Fratelli d'Italia.

«Non fa niente che è durato 2 mesi, ma andremo a testa alta per tutta la vita. Abbiamo scritto la storia, quella fatta dalle persone per bene che non si piegano a niente e nessuno. Onore al Sindaco D’Introno. Onore a te “grande Uomo”».