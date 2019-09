Città Nuova: «Chi paga ancora una volta, è la nostra città»

Tra i primi commenti alle dimissioni dei 14 consiglieri che hanno determinato la caduta dell'amministrazione D'Introno, c'è quello di Città Nuova, il movimento politico dell'ex sindaco Mazzilli.

«Chi paga ancora una volta, è la nostra Città! Abbandonata al suo destino, dopo l’”omicidio politico” di un anno fa ai danni dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Mazzilli, ancora una volta Corato sarà affidata per lunghi mesi ad un Commissario Straordinario.

Vi sarà tempo per approfondire le dinamiche interne a questa effimera Amministrazione Comunale di Centro Destra, che l’hanno portata alla totale disgregazione e che lascerà macerie in Città. Ciò che si può, in prima battuta, commentare è che ancora una volta un manipolo di persone, col ruolo di protagonista in Direzione Italia, ma con la complicità dell’intero Centro Destra, hanno determinato tutto ciò. È evidente che tutti, Sindaco compreso, hanno gravi responsabilità per tutto ciò che si doveva affrontare in modo diverso, che invece è terminato in un vero e proprio disastro: l’unico interesse vero di questo manipolo di “mandanti ed esecutori” è influenzare e gestire il potere nella nostra Città.

Si perderanno a causa di ciò, posizioni, opportunità, finanziamenti, speranze, possibilità di crescita e visione, ma soprattutto, per lungo tempo, Corato non avrà una rotta da seguire per il futuro!».