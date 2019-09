Depositate 14 firme dal notaio, cade l'amministrazione D'Introno

Finisce - a meno di tre mesi dalla elezione del sindaco - l'esperienza amministrativa dell'esecutivo guidato dal sindaco Pasquale D'Introno.

Intorno alle 13 di oggi, 14 consiglieri hanno depositato dal notaio le firme con cui si sono dimessi, determinando l'immediata caduta dell'amministrazione.

A firmare sono stati gli 8 consiglieri di Direzione Italia (Gabriele Diaferia, Ignazio Salerno, Filippo Tatò, Nando Bucci, Lella Sergio, Gianni Berardi, Leonardo Miccoli e Aldo De Palma), 2 dei 5 di Fratelli d’Italia (Enzo Mastrodonato e Riccardo Porro), Cosimo Zitoli di Forza Italia, Domenico Tedeschi di Idea e gli esponenti di opposizione Paolo Loizzo (Italia in comune, Ape, Piazza Dem) e Nico Longo (M5s).

In questi minuti, intorno alle 14, le firme stanno per essere protocollate a Palazzo di città.

Solo ieri sera il sindaco D'Introno aveva accettato di azzerare la giunta, condizione posta da gran parte della sua maggioranza per riprendere il dialogo e far proseguire il cammino dell'amministrazione. Una disponibilità evidentemente non accolta, al punto che questa mattina sono arrivate le dimissioni.

A breve, quindi, il consiglio comunale verrà sciolto (proprio oggi era in calendario una seduta dell'assise) e in città tornerà il commissario straordinario.