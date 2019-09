Polo di Centro: «Se non ci saranno novità, pronti a far cessare quest'agonia»

Attraverso una nota inviata alla stampa, i tre consiglieri del Polo di Centro (Graziella Valente, Simona Miscioscia e Vincenzo Labianca), comunicano la loro posizione in merito al consiglio comunale in programma oggi alle 18.

«Oggi Palazzo San Cataldo riapre le porte per dare vita ad un altro Consiglio Comunale. In questi giorni si sono registrate innumerevoli iniziative da vari gruppi politici e singoli consiglieri tutti finalizzati ad uscire da questa grottesca situazione. Nessuno mai si è, però, soffermato sulle sofferenze del tessuto economico e sociale della città».

«Fino ad oggi noi del Polo di Centro(forza di minoranza) abbiamo sollecitato la maggioranza a trovare al proprio interno la soluzione, ritenendo che la città non potesse subire un ulteriore anno di commissariamento. Abbiamo sperato fino all'ultimo che tutte le minoranza trovassero una sintesi ma ciò non è avvenuto».

«Lo stesso Sindaco, seppur da noi sollecitato a fare chiarezza e trovare delle soluzioni, nonostante la farsa delle dimissioni, non ha offerto elementi utili».

«Oggi, solo per rispetto delle istituzioni e dei cittadini, saremo in aula a verifica se in concreto ci sono nuovi elementi. In caso di assenza di novità usciremo dall'Aula sollecitando il Sindaco a dare le dimissioni irrevocabili, diversamente saremo pronti a fare qualsiasi atto finalizzato a far cessare questa agonia per la città».