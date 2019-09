Mozione di sfiducia, Loizzo: «Tardiva e inutile». De Benedittis: «Ora è indiscutibile»

Dopo Vito Bovino e Nico Longo, disponibili a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Pasquale D'Introno, arrivano sui social i commenti di Paolo Loizzo e Corrado De Benedittis.

Per Loizzo è un no deciso: «La boutade della mozione di sfiducia al sindaco è solo un colpo di teatro. Pur di indiscutibile valore intrinseco e democratico, la mozione di sfiducia appare un'iniziativa tardiva ed inutile. La mozione non potrà mai essere discussa in consiglio perché ci si è bloccati al primo punto del ripetitivo "ordine del giorno" ossia l'elezione del Presidente del Consiglio. Dunque non si potrà procedere salvo assurde alchimie».

«È evidente l'assenza del coraggio di inviare al domicilio una compagine amministrativa al più completo sbando, condizione gravissima per la nostra città - continua Loizzo - È assente la capacità decisionale di chi vuol essere oggi, come dire, una locale guida politica. Ci si presenta, si alza la voce, ci si sbraccia mentre un vero leader deve essere in grado di assumere la responsabilità, su se stesso, di decisioni anche antidemocratiche ma efficaci e decisive, per il paese».

«Non si può continuare a tergiversare. La possibilità politica di mandare subito a casa una piccola, politicamente parlando, amministrazione di centrodestra è possibile e deve essere nelle corde delle forze di centrosinistra. Pertanto, ritengo che la deposizione delle firme di dimissioni dei consiglieri comunali sia un atto politico coraggioso, energico che non svilisce la democrazia ma semmai accelera un processo irreversibile, innescatosi nel centrodestra, di implosione».

Più un nì che un no secco per Corrado De Benedittis: «Ottima idea che, però, in questa situazione, rischia di diventare un trucco per prendere tempo: Se non è concordata con forze di maggioranza, non ci saranno mai i numeri. Il Consiglio Comunale è bloccato da 8 sedute per la mancata elezione del suo Presidente, quindi, la mozione è indiscutibile. Incombe la diffida del Prefetto, rispetto alla cui scadenza, drammatica, la mozione di sfiducia arriverebbe dopo».

«Nel frattempo, impazzano, a destra, a sinistra e al centro, i giochini per qualche poltrona come consigliere della Città metropolitana - accusa De Benedittis - per cui fa buon gioco mantenere in vita un Consiglio comunale politicamente morto e sepolto. Intanto, la città può attendere».