Crisi politica, anche Nico Longo pronto a presentare la mozione di sfiducia

In una nota Nico Longo ha comunicato la sua disponibilità ad accogliere l'invito di Vito Bovino per presentare la mozione di sfiducia nei confronti di Pasquale D'Introno.

«“Quando i potenti litigano, ai poveri toccano i guai”. Le parole di Fedro sembrano pronunciate per commentare l’attuale scenario politico cittadino. Cara Direzione Italia, quando finirai di giocare con noi coratini? E le firme? Che fine ha fatto la raccolta delle firme? Sono due settimane che vi ho accordato la mia disponibilità per la tredicesima firma. Ma non è che ora vi mettete d’accordo? Mi ricordate Penelope: di giorno tessete la raccolta delle firme e di notte vi incontrate per fare la pace».

«Basta a giocare, fate gli adulti, venite in aula - continua l'esponente cittadino del Movimento 5 Stelle - La città è paralizzata e ha bisogno di essere governata da qualcuno che abbia i pieni poteri, Sindaco o Commissario che sia. Sia chiaro, il 5 settembre sarò in aula, sempre più convinto della necessità di mettere a lavoro i revisori dei conti. Con i colleghi Bovino e Lenoci avevamo ripetutamente rilevato questa necessità, purtroppo non colta da alcuni colleghi, probabilmente fuorviati da interpretazioni poco chiare emerse nel corso dell’ultimo consiglio comunale».

«I revisori sono indispensabili, inutile tergiversare. Sui network locali e sui social si registrano quotidianamente pareri autorevoli che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Siete responsabili di questo stallo. Nel frattempo, in attesa delle vostre grazie, il 6 di settembre raccoglierò l’invito del collega Vito Bovino: condividere la mozione di sfiducia con tutti i colleghi che lo desiderano è l’unica azione possibile e indipendente per porre argine all'inettitudine della maggioranza dissidente. Sempre che nel frattempo non facciano pace, sempre che nel frattempo non raccolgano le firme».