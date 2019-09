Crisi politica, Nuova Umanità: «Pronti a presentare la mozione di sfiducia»

No alle firme dal notaio, sì alla mozione di sfiducia. È la posizione di Nuova Umanità, rappresentata in consiglio comunale da Vito Bovino e Michele Lotito.

«Ancora una volta vogliamo fare chiarezza» scrivono dal movimento politico. «Dopo due mesi e ben 8 consigli comunali infruttuosi, la macchina amministrativa è ancora ferma. La nostra città non merita tutto questo. Siamo ancora ostaggio di un braccio di ferro tra il Sindaco e Direzione Italia per la spartizione delle poltrone che contano.

C'è chi, in questi ultimi giorni, a gran voce invita l’opposizione a non perdere la ghiotta occasione di porre fine a questa vicenda poco onorevole per Corato. Noi di Nuova Umanità però, non vogliamo essere complici di una raccolta firme poco limpida, poco democratica e che impedisce un dibattito trasparente. Preferiamo il confronto e la chiarezza, pertanto ci facciamo promotori di una mozione di sfiducia, come disciplinata dall’articolo 31 dello Statuto comunale e venerdì 6 settembre saremo in Comune presso la Sala delle Minoranze per la raccolta delle firme necessarie per chi vuole condividere la mozione.



Vogliamo che emergano chiaramente ed inequivocabilmente le posizioni di ciascuna forza politica presente in Consiglio Comunale. La democrazia si esercita nelle sedi appropriate».