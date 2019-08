I vertici di Direzione Italia e Fratelli d'Italia a D'Introno: «Incontriamoci e ripartiamo»

«La tua vittoria è patrimonio comune da non disperdere, incontriamoci».

Nella crisi politica coratina scendono ufficialmente in campo anche i vertici provinciali di Direzione Italia e Fratelli d'Italia. È il caso di Antonio Distaso, coordinatore provinciale Direzione Italia Bari, di Filippo Melchiorre, presidente provinciale Fratelli d’Italia Bari, che rivolgono un appello al sindaco D'Introno, ma anche alle altre forze politiche della coalizione di centrodestra, per «riprendere le fila del dialogo e, con la necessaria disponibilità, segnare una effettiva ripartenza della coalizione politica e della compagine amministrativa».

«La vittoria conseguita dalla coalizione di centrodestra guidata da Pasquale D'Introno alle elezioni amministrative di Corato del giugno scorso, rappresenta per le nostre comunità politiche ma ancor più, sicuramente, per l’intera comunità coratina, un patrimonio prezioso che, insieme, abbiamo il dovere di non disperdere» scrivono Distaso e Melchiorre.

«Gli ultimi, due mesi, in particolare, sono stati caratterizzati da un livello eccessivo di dialettica, in una compagine amministrativa che ha il precipuo dovere di corrispondere nel migliore dei modi agli interessi della Città.

In tal senso, abbiamo ritenuto di rivolgere al neo-eletto Sindaco D'Introno un appello accorato a riprendere le fila del dialogo e ad incontrarci, con la necessaria disponibilità a segnare una effettiva ripartenza della coalizione politica e della compagine amministrativa, riscoprendo le ragioni condivise e ricostruendo un nuovo spirito di alleanza.

Il medesimo auspicio ed appello lo abbiamo contestualmente rivolto alle altre forze politiche della coalizione di centrodestra».