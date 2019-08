Altro giro, altra corsa. Il 5 settembre di nuovo in consiglio comunale

Non prendete impegni. Giovedì 5 settembre si torna per l'ennesima volta in consiglio comunale, sempre con il medesimo ordine del giorno.

La prima convocazione è fissata alle 18. Lecito chiedersi, alla luce di quanto accaduto nelle precedenti sedute, quali e quanti consiglieri saranno presenti. Solo ieri il sindaco D'Introno ha affermato di aver iniziato le consultazioni con i partiti per superare la crisi politica. L'aula potrà certamente svelare se le indicazioni ricevute siano state positive oppure no.

Qualora occorresse, la seconda convocazione è prevista una settimana più tardi, il 12 settembre, alla stessa ora.

L'ordine del giorno:

1. Art. 39 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 – comma 3 dello Statuto Comunale. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Art. 50 – comma 11 del D. Lgs. 267/2000 e art. 37 dello Statuto Comunale. Giuramento del Sindaco.

3. Art. 26 – comma 3 dello Statuto Comunale. Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei Componenti della Giunta Comunale.

4. Art. 29 – comma 4 dello Statuto Comunale. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore dei Componenti la Giunta Comunale.

5. D.P.R. 20.03.2000, n. 223 – art. 12 come modificato dall’art. 26 della L. 24.11.2000, n. 340. Elezione dei Componenti la Commissione Elettorale.

6. Nomina del Collegio dei Revisori del Comune di Corato per il triennio 2019 – 2022.

7. Art. 42 – comma 2 – lett. m) D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. . Determinazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.