Crisi politica, arrivata in Comune la diffida della Prefettura per l'approvazione del bilancio

Il conto alla rovescia è iniziato. È arrivata questa mattina a Palazzo di città la formale diffida della Prefettura di Bari determinata dalla mancata approvazione dell'assestamento di bilancio.

Il documento stabilisce che se entro venti giorni a partire da oggi non verranno approvate le variazioni (che avrebbero dovuto ricevere il via libera già entro lo scorso 31 luglio), il consiglio comunale verrà sciolto e in città tornerà il commissario straordinario.

La scadenza è quindi quella del prossimo 16 settembre. Anche se in realtà il termine di 20 giorni partirà dal momento in cui tutti i consiglieri avranno ricevuto la nota della Prefettura.

In ogni caso, se entro questa data l'amministrazione riuscirà nella impresa di approvare il bilancio - ipotesi decisamente complicata, alla luce di quanto accaduto in queste settimane e ribadito ancora una volta nella seduta del consiglio comunale di ieri - allora D'Introno potrà continuare a guidare la città. Viceversa la sua esperienza amministrativa si fermerà.

Qualcosa, però, potrebbe accadere anche prima. Sono insistenti le voci secondo le quali Direzione Italia starebbe raccogliendo le firme da depositare al notaio per le dimissioni di 13 consiglieri. Circostanza che determinerebbe l'immediata caduta dell'amministrazione. Anche alcuni esponenti di minoranza avevano annunciato che avrebbero fatto lo stesso, qualora la maggioranza avesse raccolto le proprie firme.