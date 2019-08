“Rispettate chi vi ha votato”, “vogliamo i fatti, basta chiacchiere”, “vogliamo certezze e verità”, “vogliamo più sicurezza”, “liberate la città”, “7 consigli comunali inutili”, “ostaggi della poltrona”, “dimettetevi”.

Sono questi i messaggi che ieri alcuni cittadini volevano far arrivare alle orecchie dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale D’Introno e di tutti i consiglieri. L’obiettivo (forse) è stato raggiunto ma non certo in piazza Sedile: lì, alle 17.30, era stata organizzata una manifestazione che mirava a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. In realtà se non fosse stato per i poliziotti e i vigili urbani presenti, per i giornalisti e per i giovani intenti a chiacchierare o a studiare nei bar, la piazza sarebbe stata pressoché deserta. Tra i presenti anche i consiglieri comunali Bovino, Lenoci e Longo.

Sebbene sui social l'iniziativa sembrava avesse riscosso il consenso di molti, nella piazza reale l'impressione è stata decisamente diversa. Complici forse il caldo pomeriggio estivo, la concomitanza con l'inizio del consiglio comunale e il luogo più defilato rispetto al Palazzo di città inizialmente individuato come sede della manifestazione.

Gli organizzatori, prima che il consiglio comunale iniziasse, sono stati ricevuti dal sindaco D’Introno. «Sto incontrando i rappresentanti dei cittadini che oggi pomeriggio hanno deciso di manifestare in favore della risoluzione della crisi amministrativa – scriveva il primo cittadino - Hanno perfettamente ragione e ringrazio ognuno di loro per questa iniziativa. La città ha bisogno di risposte serie. Questi cittadini mi hanno sottoposto una serie di problematiche fra cui risolvere questioni quali l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma qualcuno ha deciso di bloccare la città per questioni di poltrone».

«Questo pomeriggio – scriveva su facebook Fabrizio Tarantini, uno degli organizzatori dell’iniziativa - sono stato ricevuto con alcuni concittadini dal Sindaco, alla presenza di alcuni Assessori. Abbiamo evidenziato criticità, problemi e ansie che i cittadini vivono quotidianamente. Per quanto mi riguarda ho chiesto al Sindaco come pensa di uscire fuori da questa impasse e la risposta è stata "abbiamo fiducia nella responsabilità dei Consiglieri, di tutti i 24 Consiglieri, e nel fatto che possa uscire una maggioranza; ma soprattutto ci batteremo contro chi fugge dalle proprie responsabilità per le quali è stato eletto, disertando le sedute del Consiglio comunale". Certo è, ho risposto, che ora non si possono scaricare le responsabilità sulle minoranze».

«Le persone libere non hanno paura di mettere la faccia - ha aggiunto un altro dei cittadini presenti, Fabrizio Strippoli - Sono davvero felice di aver affiancato la delegazione dei cittadini manifestanti nell'incontro avuto questo pomeriggio con il sindaco e la giunta comunale. A loro abbiamo fatto presente i diversi problemi della città e chiesto chiarimenti sulle dinamiche amministrative di questi ultimi tre mesi. Ringrazio il sindaco per la disponibilità e la collaborazione mostrataci. Le forze di polizia presenti in piazza Sedile, il comandante Loiodice e i cittadini intervenuti con coraggio a sostenere la manifestazione».