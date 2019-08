Crisi politica, De Benedittis e Loizzo scrivono al Prefetto

I consiglieri comunali Corrado De Benedittis e Paolo Loizzo, a nome dei gruppi politici che rispettivamente rappresentano (Demos Democrazia Solidale, Rimettiamo in moto la città, Associazione Progresso Etico, Italia in comune e Sinistra Democratica), questa mattina hanno indirizzato al Prefetto di Bari una lettera in cui si descrive la situazione di stallo nella quale versa l’ente locale.



La richiesta al Prefetto è quella di «voler interessarsi, come la legge prevede, al fine di garantire il buon funzionamento dell’amministrazione comunale».