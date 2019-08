Comitato per l’unità della Repubblica, assemblea pubblica il 28 agosto

Il Comitato di Corato per l’unità della Repubblica - contro l’autonomia regionale differenziata, aderente al Comitato nazionale provvisorio per il ritiro di qualunque autonomia differenziata invita cittadini e cittadine, associazioni, imprenditori, dirigenti scolastici e studenti, alla assemblea pubblica che si terrà mercoledì 28 agosto, alle 19, nella sede della associazione "Nuova Matteotti", in via Gravina 67.



«L'ordine del giorno - spiega il comitato - prevede la discussione e definizione del programma delle attività di formazione e di opposizione da intraprendere nel nostro territorio al progetto della autonomia differenziata. Si ricorda che tale progetto è voluto dalle regioni più ricche d'Italia - perciò detto anche secessione dei ricchi- e porterà, di fatto, alla fine della unità della nostra Repubblica.

Il comitato ha evidenti finalità politiche, ma non è espressione di alcun partito politico specifico. Pertanto, vi possono aderire tutte/i le/i cittadine/i che ritengono necessario impegnarsi per salvaguardare l'unità della nostra Repubblica e il principio della solidarietà ivi sotteso.

Uno che di autonomia/scissione se ne intende, il filosofo spagnolo F. Savater, ha scritto: "il separatismo non è un'opinione politica o un sogno romantico, ma un attacco in piena regola al nucleo più importante della garanzia di cittadinanza, cioè lo stato di diritto"».