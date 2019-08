liberatelacittà. Lunedì 26 i cittadini protestano in Comune contro la crisi politica

L'insofferenza per la situazione politica che vede il Comune immobile da due mesi e mezzo è arrivata ai livelli di guardia. Per questo un gruppo di cittadini ha pensato organizzare una manifestazione di protesta davanti a Palazzo di città.

L'appuntamento è per lunedì 26 alle 17.30, mezz'ora prima dell'inizio del prossimo consiglio comunale.

«La manifestazione è inerente la situazione amministrativa, in quanto dopo tre mesi di immobilismo non è cambiato nulla. Chiediamo delle risposte positive» si legge nella richiesta presentata nella giornata di ieri alle forze dell'ordine.

L'obiettivo, si precisa nel post che circola sui social con l'hashtag #liberatelacittà, è quello «di far sentire la nostra voce di cittadini stanchi di subire questa infinita teatralità amministrativa. Manifestiamo pacificamente e tutti uniti nel nome della nostra città di Corato. L'invito è aperto a tutti i cittadini, ma anche ai consiglieri comunali e al sindaco, perché si tratta di una manifestazione pacifica per capire perché questa amministrazione non parte».