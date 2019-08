Il Pd al sindaco: «Lasci libera la città e le permetta di tornare al voto»

Il Partito democratico esprime solidarietà alla Pro loco dopo l'aggressione subìta ieri e attacca il sindaco. «A distanza di due mesi dal suo insediamento non una parola sulle politiche sociali che intende adottare» dice il Pd.

La nota

«Il Partito Democratico di Corato, nell’esprimere piena solidarietà al presidente della Proloco, Gerardo Strippoli, e ai soci volontari per l’aggressione subita nella giornata del 21 agosto, nel mentre con la propria instancabile e impagabile dedizione procedevano ad allestire la mostra del Pendio nel centro storico coratino, evidenzia con estrema preoccupazione l’ormai perdurante e increscioso stato di insicurezza che domina la città.



Sono anni che denunciamo lo stato di abbandono sociale in cui versa la nostra Corato, le cui responsabilità politiche sono ben evidenti e hanno un cognome e nome: Centro-Destra.

Ci lasciano allibiti le dichiarazioni del sindaco D’Introno che tramite Facebook fa sapere “di aver chiesto alla Prefettura di coordinare un tavolo per la sicurezza”. A distanza di due mesi dal suo insediamento non una parola sulle politiche sociali che intende adottare: se intende ricostituire degli uffici per i servizi sociali degni di tal nome, con assistenti sociali e perché no mediatori culturali; se intende prioritario dotarsi di un dirigente di settore; quali politiche attive di inclusione sociale intende adottare; se ritiene doveroso avviare seri processi di collaborazione istituzionale con le maggiori agenzie educative presenti sul territorio quali: scuole, parrocchie, associazioni di volontariato e perché no culturali.

Quello delle politiche sociali sembra ancora una volta il settore cenerentola dell’attuale ipotetica amministrazione. A distanza di due mesi, le beghe interne alla destra coratina fanno registrare l’assenza di un assessore con delega piena ai servizi sociali. In verità non è dato sapere se i cinque nominati assessori hanno una propria visione rispetto alle deleghe ricevute.

L’ultima aggressione registrata ai danni dei soci Pro loco è l’ennesimo atto di violenza che interessa non solo il centro storico, come rileva il Sindaco, ma anche gli altri quartieri della città. Ci permettiamo sommessamente di suggerire al Sindaco di metter i piedi per terra e di prendere atto che la città non può continuare ad attendere una ipotetica maggioranza. Sig. Sindaco lasci libera la città e le permetta di tornare al voto. Corato merita ben altro».