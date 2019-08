De Benedittis: «Non sosterrò ribaltoni né tecnici, né politici»

«Come dichiarato ieri sera nella riunione dei capigruppo, sarò come sempre, coerentemente, presente in Aula, ma non sosterrà alcun tentativo di ribaltone, tecnico o politico, che dir si voglia, nella consapevolezza che va rispettata la volontà degli elettori»

A dirlo è il consigliere comunale Corrado De Benedittis (Democrazia Solidale DEMOS - Corato e RimettiamoInMotoLaCittà)

«A fronte della drammatica situazione in cui si trova la città - continua De Benedittis - il Sindaco dichiari che non c'è più la Maggioranza di centrodestra e chieda, in Consiglio comunale, se ci sono forze politiche disponibili a determinare una nuova maggioranza.



Le cosiddette "questioni di carattere tecnico" si caricano sempre e inevitabilmente di una forte valenza politica.

Allo stesso modo, il partito di Maggioranza relativa, Direzione Italia, se ritiene definitivamente compromesso il rapporto di fiducia col "suo" sindaco, lo dica in Consiglio comunale e agisca di conseguenza presentando una mozione di sfiducia.

Ci distanziamo fermamente da metodi e pettegolezzi insensati e condanniamo, con forza, le manovre pilotate e poco trasparenti, appartenenti a logiche vecchie e inaccettabili. La città non ha bisogno di soluzioni pasticciate, che tirino a campare, ma necessita di un Governo forte e stabile, democraticamente scelto dai cittadini e dalle cittadine».