Il sindaco ai consiglieri: ​«Restate in aula per nominare i revisori dei conti»

«Restate in aula per nominare i revisori dei conti».

L'appello del sindaco Pasquale D'Introno è arrivato ieri sera, nel corso di una riunione convocata dallo stesso primo cittadino, alla presenza del segretario generale e dei capigruppo dei partiti rappresentati in consiglio comunale. Com'è noto, l'assise si riunirà questo pomeriggio alle 18.

«Ieri sera ho convocato a Palazzo di Città un incontro con tutti i capigruppo sia di maggioranza e di minoranza per spiegare loro la situazione difficile in cui si trova il nostro Comune rispetto alle scadenze dei revisori contabili e alla mancata approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale» ha confermato il sindaco questa mattina.

«Come Sindaco ho chiesto ai capigruppo presenti di esercitare responsabilmente il proprio ruolo di eletti con la presenza in aula dei propri consiglieri e con l’approvazione dei punti tecnici in discussione così da consentire al nostro Comune di proseguire nell’azione amministrativa in favore dei cittadini. Questo è un modo nuovo di interloquire con l’intero Consiglio comunale e che voglio portare avanti perché credo che solo attraverso il confronto con tutti si può costruire la Corato che vogliamo».

Le opposizioni, come riferito anche dal consigliere del movimento 5 stelle, Nico Longo, hanno risposto assicurando la presenza in aula per la nomina dei revisori, senza i quali la macchina amministrativa del Comune subisce notevoli rallentamenti.

Quanto a Direzione Italia, il suo capogruppo non ha preso parte alla riunione di ieri. Segno che nulla è cambiato dal punto di vista politico: lo stallo c'era e c'è ancora. Motivo per cui ci sono poche speranze perché nella seduta di oggi si arrivi ad eleggere il presidente del consiglio, primo punto all'ordine del giorno ormai da sette consigli comunali. Sulla questione gli esponenti dell'opposizione dovrebbero votare scheda bianca.

Nonostante la mancata elezione, però, si potrà proseguire con l'esame dei successivi punti in agenda sotto la guida del consigliere anziano, come ha stabilito il parere del ministero.