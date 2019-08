Crisi amministrativa, il Pd: «Il sindaco sciolga i nodi o si presenti una mozione di sfiducia»

È una sorta di lettera aperta quella scritta dal Partito Democratico di Corato e indirizzata al sindaco D'Introno. Al centro c'è sempre la crisi dell'amministrazione: il partito chiede al primo cittadino di spiegare «la vera causa della crisi sua e della sua maggioranza. Se il sindaco non riesce a sciogliere autonomamente, questi pericolosi nodi, sia la sua maggioranza, che non lo sostiene, certo con l’apporto delle minoranze a portare fuori da questa gravissima e inusitata situazione Corato presentando e votando una mozione di sfiducia».

La nota integrale:

«Egr. Sindaco, ad oggi 16 agosto 2019 i cittadini di Corato brancolano nel buio, non sono da lei informati sulla vera causa della crisi sua e della sua maggioranza. La città è lasciata allo sbando! Il consiglio comunale è bloccato, l’approvazione dei debiti fuori bilancio con tutti i danni che ne conseguono per la comunità ormai grazie a lei ed alla sua maggioranza sono saltati e ci fermiamo qui.

Egr. Sindaco perchè i coratini non devono sapere le motivazioni delle sue dimissioi poi ritirate? Mancanza di volontà o incapacità di approcciarsi con l’altro o un impedimento politico sconosciuto?

Fa specie e disorienta tutti che un sindaco non abbia nemmeno il buonsenso di decretare le dimissioni e di finirla con questa inutile e ridicola farsa! Lei dice “lo vogliono i coratini che io rimanga”. Ma chi? Ma quanti? Solo pochi intimi? Il sindaco per essere credibile deve fare chiarezza, deve essere trasparente deve elencare la/le verità sulle dimissioni poi ritirate, questo vogliono i cittadini di Corato.

La nostra è una democrazia rappresentativa pertanto o il sindaco ha una maggioranza in consiglio comunale e quindi governa la città o se questo presupposto manca deve dimettersi liberando Corato da lacci e lacciuoli e dando così la possibilità di tornare alle elezioni per determinare una vera maggioranza in grado di amministrare! I tatticismi inutili non servono perché confondono e rovinano la città!

Se il sindaco non riesce a sciogliere autonomamente, questi pericolosi nodi, sia la sua maggioranza, che non lo sostiene, certo con l’apporto delle minoranze a portare fuori da questa gravissima e inusitata situazione Corato presentando e votando una mozione di sfiducia al sindaco.

La maggioranza, che non sostiene il sindaco, faccia chiarezza e metta, comunque in atto qualunque altra azione che faccia chiarezza sulle varie posizioni e liberi Corato da questa situazione pericolosissima, costosissima, surreale.

Altrettanto il sindaco non utilizzi le dimissioni come strategia politica, se hanno un fondamento le presenti e non le ritiri restituendo ai Coratini la libertà di scegliere con nuove elezioni».