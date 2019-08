De Benedittis: «La maggioranza governi oppure si torni al voto»

«Ribadiamo l’urgenza che Corato venga governata nel pieno rispetto del risultato elettorale. Prendiamo atto, però, che non c’è maggioranza e dunque l’alternativa drammatica è l’immediato ritorno al voto con la piena responsabilità del Sindaco e della sua coalizione di centrodestra».



Corrado De Benedittis, consigliere comunale di Demos - Democrazia Solidale e Rimettiamo in moto la città, torna sulla crisi dell'amministrazione D'Introno e ribadisce la sua posizione già espressa in consiglio comunale: la maggioranza governi oppure si torni al voto.

«Sei consigli comunali senza esito, una coalizione di centrodestra che non decide. Il costo per la Città sarà alto» afferma De Benedittis.

«Lo pagheremo tutti, cittadini e cittadine, famiglie, imprese, artigiani, commercianti e soprattutto i giovani e le giovani vittime di un inesorabile declino cittadino che non dà prospettive e che spalanca loro la strada dell'emigrazione.

L’attuale paralisi politico-amministrativa danneggia Corato dal punto di vista economico, sociale e culturale. Si assiste gradualmente alla crisi delle istituzioni democratiche vilipese dall'assenteismo e dalla diserzione. Non condividiamo politicamente ed eticamente questo comportamento che segna lo sgretolarsi del rispetto per le cariche istituzionali: si è eletti per presidiare e difendere le istituzioni democratiche, non certo per disertarle o abbandonarle.

Con fermezza, ribadiamo l’urgenza che Corato venga governata nel pieno rispetto del risultato elettorale. Prendiamo atto, però, che non c’è maggioranza e dunque l’alternativa drammatica è l’immediato ritorno al voto con la piena responsabilità del Sindaco e della sua coalizione di centrodestra.

Con passione civile, siamo e saremo sempre dalla parte della nostra amata Corato e della sua gente. Siamo e saremo sempre per la difesa e il rigoroso rispetto delle istituzioni democratiche di cui ne garantiremo, ad ogni costo, l'agibilità. Dialogo sempre, ma nessun trasformismo, nessun ribaltone, nessun inquinamento del dibattito e della dialettica politica».