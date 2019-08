Polo di centro: «Non abbiamo intenzione di entrare in una nuova maggioranza»

«Non abbiamo nessuna intenzione di entrare in una eventuale nuova maggioranza o di sostenerla. Nessun appoggio, seppure esterno. Con chiarezza e coerenza siamo e continueremo ad essere minoranza».

È la posizione del Polo di centro sulla crisi dell'amministrazione D'Introno. Più volte si è parlato di possibili accordi con membri dell'opposizione per sostenere una nuova maggioranza. Accordi con cui, stando a quanto afferma oggi, il Polo di centro non vuole avere nulla a che fare.

Domani, intanto, si torna in consiglio comunale con il sindaco che ha ritirato le dimissioni, ma con una situazione politica che non sembra mutata.



Di seguito la nota del Polo di centro:

«Nelle ultime votazioni amministrative il Polo di Centro si è presentato con un proprio candidato sindaco e un proprio programma e ha contrastato fino all'ultimo la vittoria del candidato del centrodestra, arrivando a sfidarlo nel turno di ballottaggio. Purtroppo l'elettorato non ha premiato il nostro impegno e quello del nostro candidato sindaco e abbiamo visto eletti 3 consiglieri comunali (Labianca, Miscioscia e Valente, ndr) tra i candidati delle liste della nostra coalizione. A loro però è stato affidato un mandato chiaro: sedere tra i banchi delle minoranze e fare opposizione.

Adesso, di fronte allo spettacolo indecoroso di una maggioranza di centrodestra che ancora non si è vista, e alle richieste di soccorso lanciate dal Sindaco, non intendiamo contribuire a risolvere, da minoranza, i problemi di stabilità di cui soffre l'amministrazione sin dal suo insediamento. Siamo e continueremo ad essere distinti e distanti da chi sta portando il Comune verso un nuovo commissariamento da noi mai auspicato.

Non abbiamo nessuna intenzione di entrare in una eventuale nuova maggioranza o di sostenerla. Nessun appoggio, seppure esterno, o addirittura una sorta di contratto di governo su alcuni temi specifici. Non siamo disposti a scendere a patti. Con chiarezza e coerenza siamo e continueremo ad essere minoranza».