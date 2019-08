Il sindaco ha ritirato le dimissioni, lunedì 12 si torna in consiglio

Il sindaco D'Introno ha fatto marcia indietro e ha ritirato le dimissioni. Una decisione che si immaginava già da tempo, vista la seconda convocazione del consiglio comunale già fissata da giorni per lunedì 12 agosto alle 18.

Di fatto, però, c'è da chiedersi se ci sarà la maggioranza: senza i numeri, com'è noto, questa amministrazione non potrà andare lontano. Il prezzo da pagare, stando alle dichiarazioni di ieri del capogruppo di Direzione Italia, è l'azzeramento della Giunta. Tanto per cominciare.

L'ordine del giorno è identico al precedente:



1. Art. 39 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 – comma 3 dello Statuto Comunale. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Art. 50 – comma 11 del D. Lgs. 267/2000 e art. 37 dello Statuto Comunale. Giuramento del Sindaco.

3. Art. 26 – comma 3 dello Statuto Comunale. Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei Componenti della Giunta Comunale.

4. Art. 29 – comma 4 dello Statuto Comunale. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore dei Componenti la Giunta Comunale.

5. D.P.R. 20.03.2000, n. 223 – art. 12 come modificato dall’art. 26 della L. 24.11.2000, n. 340. Elezione dei Componenti la Commissione Elettorale.

6. Nomina del Collegio dei Revisori del Comune di Corato per il triennio 2019 – 2022.

7. Art. 42 – comma 2 – lett. m) D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.mm.ii. . Determinazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.