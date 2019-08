Nuovo tentativo per l'elezione del presidente. Dalle 18 il consiglio in diretta

Sarà trasmessa come sempre in diretta - su CoratoLive.it e sulla relativa pagina facebook del giornale - la seduta del consiglio comunale convocata per oggi alle 18.

Non sarà un'assise qualunque, come, del resto, tutte quelle che si sono svolte a Palazzo di Città dopo l'elezione del sindaco D'Introno.

Anche questo pomeriggio, quindi, si proverà ad eleggere il presidente del consiglio e poi, eventualmente, ad andare avanti con la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno, visto il via libera arrivato dal Ministero. Ma non sono neppure esclusi colpi di scena.

Di seguito i temi previsti per la seduta odierna: