Il Ministero: ​«Via libera ai lavori del consiglio anche senza l'elezione del presidente»

Via libera ai lavori del consiglio comunale anche senza l'elezione del presidente del consiglio.

Il Ministero dell'Interno risponde così al quesito posto dal Comune in seguito alla questione sollevata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giuseppe D'Introno, sulla possibilità che il consiglio possa procedere a trattare i punti all'ordine del giorno pur senza aver eletto il nuovo presidente del consiglio.

Nel parere - firmato dal direttore centrale dell'ufficio IV, sportello della autonomie del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, Carmen Perrotta, e giunto ieri in Prefettura a Bari - si spiega che «in sostanza le fonti di autonomia locale hanno puntualmente previsto una regolamentazione idonea ad assicurare che in ogni momento vi sia una figura deputata a svolgere le funzioni presidenziali al fine di garantire lo svolgimento effettivo delle sedute consiliari.

Il consiglio - si legge ancora nella nota - potrà procedere all'esame delle ulteriori questioni poste all'ordine del giorno, fermo restando l'obbligo di attenersi alla disciplina dettata dallo statuto e dal regolamento dell'ente in ordine all'elezione del presidente dell'assemblrea rappresentativa».

Nella seduta convocata per oggi alle 18, in caso di ulteriore mancata elezione del presidente, il consiglio potrà quindi continuare sotto la guida del consigliere anziano.