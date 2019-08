La nuova lista civica di Emiliano guarda al centrodestra di Corato

Michele Emiliano spariglia le carte in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. La presentazione del Movimento civico “Con” è trasversale agli schieramenti tradizionali. Ma la mossa del governatore potrebbe avere conseguenze anche sui già precari equilibri politici a Corato. Voci di corridoio riferiscono di abboccamenti con il centrodestra locale collegato all’ex senatore Perrone.



La nuova lista di Emiliano strizza l’occhio al tessuto civile senza alcuna preclusione di appartenenza. «È un’idea della società – spiega il presidente - che tiene insieme i partiti, i sindacati, le associazioni, ma soprattutto quelli che si sentono esclusi, soli, che sono arrabbiati, che se la prendono con chi ha la pelle diversa dalla nostra».

Al fianco del numero uno della Regione Puglia ci sono l’ex vicesindaco di Taranto e consulente giuridico in giunta, Rocco De Franchi e il neosindaco di Mesagne Toni Matarrelli, appartenente a liste civiche.

«Vogliamo eliminare il conflitto permanente e l’odio come categoria della politica – precisa il governatore – lasciando alle nostre comunità la possibilità portare il proprio contributo per evitare che questa storia bellissima che abbiamo costruito in Puglia negli ultimi 15 anni possa svanire».

I ripetuti appelli di Emiliano all’inclusione rivelano molto di quella che sarà la campagna elettorale per le regionali 2020, che a Corato potrebbe coincidere con una nuova tornata di elezioni amministrative. D’altra parte tra le cause della crisi amministrativa che coinvolge il sindaco D’Introno ci sarebbero anche le manovre in vista del voto pugliese del prossimo anno. I rapporti tra Direzione Italia e Fratelli D’Italia sono ai minimi termini, Forza Italia e Lega attendono prima di pronunciarsi ufficialmente. Mentre il Partito democratico rischia l’anonimato, inghiottito dall’azione trasversale del suo leader regionale.