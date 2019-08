Tra i cittadini c’è ancora la voglia di capire cosa sta accadendo al Palazzo di città. Lo si è colto anche ieri sera, in largo Plebiscito, all’incontro organizzato da quattro consiglieri di minoranza Bovino, Lenoci, Longo e Loizzo (quest’ultimo assente per impegni personali). Un appuntamento senza bandiere, con l’obiettivo di spiegare le novità del consiglio comunale.



«Siamo qui per ascoltarvi – ha detto Longo – perché vogliamo provare a rispondere alle domande dei cittadini, perché non è possibile accettare questo atteggiamento omertoso della maggioranza che non spiega. Il sindaco su facebook scarica le colpe sull’opposizione, definendola istituzionalmente scorretta. Se vuole ascoltare le nostre proposte – come Longo aveva già detto in consiglio – il sindaco deve fare chiarezza, sedersi al tavolo e ascoltare quali sono i nostri punti del programma di responsabilità. Una soluzione ancora più difficile del ritrovare l'equilibrio con la maggioranza.

Da integralista del Movimento 5 stelle sento la responsabilità di suggerire la possibilità di collaborazione, pur non ipotizzando una Giunta condivisa. Le elezioni del prossimo maggio sono un dato di fatto. Però, piuttosto che affidare la città ad un commissario, ora meglio che l’amministrazione resti in carica almeno fino a gennaio».

«Questo clima – ha aggiunto Bovino – è raccapricciante, veniamo fuori da quello che l’ex sindaco Mazzilli chiamava “omicidio politico”, non ne conosciamo le senza motivazioni. Oggi una domanda nasce spontanea: era questo il sindaco scelto dalla maggioranza? La situazione è molto pericolosa visti punti all’ordine del giorno che vanno affrontati, penso agli assestamenti di bilancio da 800 mila euro ed alla gestione rifiuti. Ciò significherà un aumento della Tari. La maggioranza è fallimentare. I tempi vanno accelerati, stiamo perdendo tempo per arrivare alla spartizione delle poltrone. La bussola del nostro agire deve essere il bene comune. Pur avendo idee diverse con Lenoci e Longo vogliamo dialogare con e per la città. Mi auspico che il sindaco dica basta e si torni al voto».

«Abbiamo più volte chiesto al sindaco di rompere il silenzio, ma è stato inutile – ha esordito Lenoci - Non c’è stata nessuna indicazione da parte del sindaco, è la maggioranza che deve chiarire se intende sfiduciarlo. Questa guerra di nervi ci costringe ad un’apertura moderata verso la ricerca di una soluzione. Il sindaco deve assumersi le sue responsabilità e, nel suo silenzio, lo sta facendo. Sul tema della delega all’urbanistica c'è stata rottura, di lì passa il percorso verso le regionali. Nella maggioranza sono tutti impauriti di tradire il grande “suggeritore”. Noi non possiamo essere la stampella per nessuno, siamo lontanissimi da Direzione Italia e del “suggeritore”. Se il sindaco ritira le dimissioni l’11 luglio, le darà nuovamente di nuovo il 12».