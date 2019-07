Un anno dalla morte di Victor, la senatrice Piarulli: «Stop alla criminalità»

È in occasione del primo anniversario della morte di Victor che la senatrice Piarulli torna ad affrontare il tema della sicurezza in città. «É passato già un anno – scrive - da quando, in largo Abbazia a Corato, Victor, un ragazzo di soli 23 anni, veniva brutalmente ucciso da due giovani uomini in sella ad una Vespa, davanti agli occhi increduli di tante persone e soprattutto davanti agli occhi di tanti bambini. Un evento che ci ha lasciato sconvolti e che ancora a distanza di un anno sembra così attuale.



È arrivato il momento di dire stop alla criminalità. Ogni cittadino ha diritto ad una città sicura, libera dalla paura, capace di riaffermare il rispetto e l’inviolabilità della vita in ogni singola persona.

È assurdo che a Corato la stazione dei Carabinieri è composta da 10 unità, congiuntamente alle unità presenti al commissariato di pubblica sicurezza (circa 25) e alla Polizia locale (circa 26), non consente di tenere attiva una volante ogni giorno, men che meno continuativamente su turni di 24 ore.

Per questo il 28 maggio di quest'anno ho presentato un'interrogazione ai Ministri dell'Interno e della Difesa affinché ci sia un potenziamento dei livelli di sicurezza prevedendo anche una maggiore presenza delle forze armate e lo scorso giugno, ho richiesto l'estensione del progetto strade sicure, il supporto cioè di una maggiore presenza delle forze armate sul nostro territorio.

È dovere dello Stato è quello di garantire la sicurezza dei propri cittadini e di ricevere ed interpretare le istanze provenienti da chi ha una conoscenza approfondita delle problematiche e si fa portatore del grido di aiuto di una comunità».