Dalle 10 la diretta del consiglio. Il sindaco: “Confido nella responsabilità di tutti”

Fumata bianca o fumata nera? Questa mattina alle 10 si torna, per la quarta volta, in consiglio comunale. Senza l'elezione del presidente del consiglio, per cui sarà possibile effettuare al massimo tre votazioni, non si potrà procedere con i lavori. Perché risulti eletto il presidente, saranno necessari almeno 13 voti.

“Domani - scriveva ieri sera il sindaco dalla sua pagina Facebook - è in programma una nuova seduta di Consiglio comunale.

Confido nella responsabilità di tutti affinché si possa andare spediti con la discussione dei punti all’ordine del giorno in programma. L’unica cosa importante è la città e siamo chiamati ad agire solo per il bene dei cittadini”.

Di seguito l'elenco dettagliato dei punti all'ordine del giorno.