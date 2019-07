Bovino, Lenoci e Longo: «Domani vogliamo incontrare la cittadinanza»

Vito Bovino, Emanuele Lenoci, Paolo Loizzo e Nico Longo promuovono un incontro pubblico con la cittadinanza. «Consapevoli che in questo momento particolarmente travagliato della vita politica coratina - è scritto nella nota - sia indispensabile dialogare con i cittadini, informarli e rispondere alle loro domande».

Appuntamento in largo Plebiscito domani 31 Luglio alle ore 20,30. Il consigliere Paolo Loizzo, pur condividendo l’iniziativa, non potrà parteciparvi per impegni personali. Si tratta di un incontro senza bandiere, a puro scopo informativo.