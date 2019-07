Zitoli cambia casacca, da Fratelli d'Italia a Forza Italia passando per il gruppo misto

Cambio di casacca numero uno: a compierlo è il consigliere Cosimo Damiano Zitoli, eletto in quota a Fratelli d’Italia, da oggi sarà espressione di Forza Italia. Ieri, durante il consiglio comunale, ha dichiarato di voler lasciare il gruppo guidato da Giuseppe D’Introno per passare al gruppo misto per «divergenze interne al partito e l’assenza di un coordinamento effettivo ed efficace». Questa mattina da Forza Italia, scrivono: «un caloroso benvenuto a Cosimo Damiano Zitoli che da oggi aderisce ufficialmente al nostro partito». Eppure proprio ieri Zitoli mattina aveva affermato: «io passo al gruppo misto e non ad altri gruppi, rimango con la mia coalizione e appoggio il sindaco D’Introno».

Nel video, subito dopo l'appello dei consiglieri, la dichiarazione di Zitoli.