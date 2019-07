Meno servizi ai cittadini e ritorno al voto: ecco cosa accadrà senza l'elezione del presidente

Cosa accadrà se domani non si eleggerà il presidente? Tralasciando per un attimo le questioni strettamente politiche, quello che interessa sono i risvolti che stanno avendo sulla città le “fumate nere”.

La scadenza del 31 luglio.

Secondo quanto previsto dalla legge questa è la data entro cui bisogna approvare le variazioni di bilancio. Sono un passaggio necessario per stabilire a cosa destinare le risorse economiche del Comune. Uno dei capitoli che, per esempio, è a corto di risorse è quello relativo alla Cultura ed alle manifestazioni dell’estate coratina: pochissimi sono i soldi destinati alla Festa Patronale.

Lo spettro delle tariffe Tari.

Il decimo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione delle tariffe per il 2020 della Tassa sui Rifiuti (Tari). Dopo due anni in cui sono rimaste invariate, il prossimo anno dovrà prevedere un aumento di circa 35-55 euro all’anno per ogni nucleo familiare. A rendere necessaria questa manovra è l’aumento dei costi del conferimento in discarica.

E se le nuove tariffe non dovessero essere approvate? Resteranno le stesse dello scorso anno ma dovranno diminuire i servizi offerti alla città: l’Asipu non potrà più garantire quello che offre al momento.

L'elezione (mancata?) del presidente.

Domani si procederà nuovamente con un massimo di tre votazioni: perché il presidente risulti eletto dovrà totalizzare almeno 13 voti. Se anche domani la fumata dovesse essere nera, il consiglio verrà riconvocato e si procederà di nuovo con lo stesso meccanismo di voto.

Solo dopo si procederà con la presa d’atto relativa ai tre revisori dei conti nominati dalla Prefettura attraverso il sorteggio da un apposito elenco di professionisti. Il ruolo dei revisori risulta fondamentale per l’approvazione delle variazioni di bilancio di cui si diceva prima.

Si potrà tentare l’elezione del presidente del consiglio fino all’11 agosto. Da quel giorno le dimissioni del sindaco D’Introno saranno irrevocabili e in nuovo orizzonte non prevede altre possibilità: tornerà un commissario prefettizio ad occuparsi della città, almeno fino alle elezioni della prossima primavera.



Politicamente cosa potrebbe far mutare questa situazione?

Le strade sembrano essere due. La prima è un accordo che compatti la maggioranza, con un azzeramento della Giunta nominata dal sindaco D'Introno e l'individuazione di figure condivise dai tre partiti di riferimento (Direzione Italia, Fratelli d'Italia e Idea). La seconda, non realizzabile stando a quanto detto fino a ieri dai consiglieri di minoranza, è che il sostegno per l'elezione del presidente arrivi proprio dai banchi dell'opposizione.