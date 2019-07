Oggi si torna in consiglio, dalle 10 la diretta dalla sala consiliare

È in programma per oggi alle 10 la seduta di consiglio comunale convocata d’urgenza dal consigliere anziano Gabriele Diaferia. I lavori dovranno riprendere esattamente dal punto in cui si sono interrotti giovedì 25 luglio: dall’elezione del presidente del consiglio che già tanto ha fatto discutere, segno – per l’ennesima volta – della profonda frattura esistente all’interno della maggioranza di centrodestra. Senza l’individuazione del presidente i lavori di consiglio non potranno andare avanti.

I punti all’ordine del giorno