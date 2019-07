Il consiglio in diretta: fumata nera, nulla di fatto per l’elezione del presidente

È in programma per oggi alle 10 la seduta di consiglio comunale convocata d’urgenza dal consigliere anziano Gabriele Diaferia. I lavori dovranno riprendere esattamente dal punto in cui si sono interrotti giovedì 25 luglio: dall’elezione del presidente del consiglio che già tanto ha fatto discutere, segno – per l’ennesima volta – della profonda frattura esistente all’interno della maggioranza di centrodestra. Senza l’individuazione del presidente i lavori di consiglio non potranno andare avanti.

Gli aggiornamenti live

Dopo al prima votazione per il presidente del consiglio, 18 sono state le schede bianche, quattro quelle per Gabriele Diaferia ha ottenuto 4 voti e 1 per Giuseppe Sannicandro.

Con la seconda votazione invece 5 per Diaferia e 18 bianche.

Identico il risultato della terza votazione. Sciolta la seduta

I punti all’ordine del giorno

Art. 39 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 – comma 3 dello Statuto Comunale. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Art. 50 – comma 11 del D. Lgs. 267/2000 e art. 37 dello Statuto Comunale. Giuramento del Sindaco. Art. 26 – comma 3 dello Statuto Comunale. Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei Componenti della Giunta Comunale. Art. 29 – comma 4 dello Statuto Comunale. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore dei Componenti la Giunta Comunale. D.P.R. 20.03.2000, n. 223 – art. 12 come modificato dall’art. 26 della L. 24.11.2000, n. 340. Elezione dei Componenti la Commissione Elettorale. Nomina del Collegio dei Revisori del Comune di Corato per il triennio 2019 – 2022. Art. 42 – comma 2 – lett. m) D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.mm.ii. . Determinazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Il dibattito in diretta