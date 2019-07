Graziella Valente subentra ad Amorese: «Pronta a cominciare»

Torna in consiglio comunale Graziella Valente, forte dei suoi 568 voti che le hanno permesso di subentrare al candidato sindaco del Polo di Centro, Claudio Amorese che ha rinunciato alla carica. Già da lunedì siederà tra i banchi dell'opposizione dell'aula consiliare per il terzo consiglio, convocato d'urgenza.

«Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine per il raggiungimento del grande risultato con la lista Udc - scrive in una nota la Valente - Il mio ringraziamento va anche al direttivo ed in particolar modo a tutta la squadra Udc. Il mio obiettivo, a fianco del consigliere Vincenzo Labianca con il quale ho avuto precedente esperienza politica, sarà quello di interagire, monitorare e contribuire a tutto ciò che di positivo sarà possibile per la città di Corato».

«Sicuramente mi sarebbe piaciuto entrare con un clima politico più tranquillo - conclude - sono pronta per il prossimo consiglio comunale”.