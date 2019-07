Tre uomini, due donne e ancora due deleghe non assegnate. Questo, al momento, sono le nomine che il sindaco D'Introno ha approntato. Per comunicarlo, ancora una volta, ha scelto il suo profilo facebook.

A sedere tra i banchi più alti della sala consiliare ci saranno: Giuseppe Cannillo al bilancio, Antonella Di Bartolomeo agli affari generali e istituzionali, Luigi Di Ciommo alla polizia urbana, Benedetto Roselli alle attività produttive e Lucia Zitoli alla pubblica istruzione.

Non è dato sapere a chi spetterà l'onore e l'onere di occuparsi di Cultura e di servizi sociali. Nessuna decisione è stata presa anche in merito al ruolo di vicesindaco.

Di seguito il testo del suo post.

«Ho nominato la Giunta comunale. La città non può più attendere, i problemi sono tanti e solo con una squadra accanto sarà possibile operare per il bene di tutti. Si tratta di cinque assessori che opereranno in settori strategici per lo sviluppo cittadino. Nel giro di pochi giorni deciderò come ultimare le nomine.

Ho intenzione di farmi aiutare anche dai consiglieri comunali chiedendo loro di dedicarsi a determinati settori e di lavorare di concerto con l’intera amministrazione. La mia idea è quella di creare “l’amministrazione di tutti” dove ogni eletto potrà dare il proprio apporto alla costruzione di una città migliore. Fino a quando non sarò sicuro che tutti lavoreremo avendo a “cuore” le sorti della nostra Corato non ritirerò le dimissioni».