Il sindaco verso il ritiro delle dimissioni: «Se avrò i numeri in consiglio andremo avanti»

Ieri ha scelto di non esprimersi sul tema ma, questa mattina, il sindaco D’Introno rompe il silenzio e si dice pronto ad andare avanti nell’amministrare la città. Ovviamente ad una condizione: avere «i numeri in consiglio». Una precisazione d'obbligo visto che ieri il principale partito di maggioranza, Direzione Italia, non ha agevolato l'elezione del presidente del consiglio.



Di seguito la dichiarazione integrale del primo cittadino.

«Un sindaco che ha “tutta” la città al suo fianco non è mai solo. Sono giorni difficili, ma grazie ad ognuno di voi non ho problemi ad andare avanti ed a continuare il mio impegno per cambiare in meglio Corato.

Sono passati quasi cinquanta giorni per giochi che non interessano il bene della città e a cui non ho mai avuto intenzione di partecipare. Presto questi banchi della giunta saranno occupati da persone capaci e in gamba, uomini e donne che potranno dare il loro contributo per il bene comune. Una “giunta di lavoro”, tutto il resto non mi interessa. Se avrò i numeri in consiglio comunale andremo avanti, se non ci saranno a perderci sarà unicamente Corato. Cari concittadini: io sono al vostro fianco, mi avete eletto per questo. Vi voglio bene».

Già ieri, utilizzando sempre la sua bacheca social, D’Introno aveva espresso un giudizio – sebbene generico – rispetto a quanto accaduto in sala consiliare: «quello successo oggi in consiglio comunale non fa bene a nessuno. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete ai problemi e non sono interessati ad altro. Come “Sindaco di tutti” ce la sto mettendo tutta e chiedo ai Consiglieri comunali, soprattutto a chi ha votato senza motivo scheda bianca, di lavorare responsabilmente affinché questa situazione si superi in favore del bene comune. Faccio mia una frase di Paolo Borsellino che diceva “l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento”».