Maggioranza senza Direzione, solo Fratelli d'Italia e Idea hanno votato per Diaferia presidente

La mancata convergenza sul nome di Gabriele Diaferia la dice lunga sulla grave cristi amministrativa, l’ennesima, che sta vivendo la nostra città.

Al consigliere Filippo Tatò, capogruppo di Direzione Italia, la redazione di CoratoLive.it ha chiesto di esprimersi in merito alle voci ben informate secondo cui a votare scheda bianca siano stati proprio i consiglieri del suo gruppo: «il voto è segreto e così deve rimanere – ci ha risposto - Non ritengo utile rilasciare ulteriori dichiarazione in merito». Una risposta che, oggettivamente, rende ancora più palese la criticità del momento.

«Noi come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia abbiamo votato in maniera coerente e compatta per Gabriele Diaferia» ha dichiarato senza esitazione il capogruppo Giuseppe D’Introno. Sulla stessa linea anche Idea: «abbiamo espresso la nostra preferenza per Diaferia, a sostegno della linea condivisa in maggioranza» ha detto il capogruppo Rossana Testino.

Conti alla mano il dado è presto tratto.

Dei nove voti portati a casa nella terza votazione da Diaferia, cinque sono di Fratelli d’Italia e due sono di Idea. Mancano all’appello, dunque gli otto voti dal gruppo politico che fa riferimento all’ex senatore Perrone: a votare Diaferia (eletto proprio con il simbolo di Direzione Italia) al massimo possono essere stati solo in due “compagni” di partito, non di più. Uno può essere il sindaco stesso.

Cosa c’è dunque dietro la mancata elezione di un presidente scelto addirittura tra i consiglieri di Direzione Italia? La risposta sembra essere una: il mancato accordo sulla composizione della Giunta; sulle solite poltrone, insomma.

Direzione Italia va da un lato e il sindaco va dall'altro, sebbene si siano scelti reciprocamente pochi mesi fa. In fondo il nodo della crisi amministrativa pare essere, di nuovo, questo. Lo è stato in passato con Massimo Mazzilli e, quanto pare, è così ora con Pasquale D’Introno.