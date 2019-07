Dalle 10 la diretta del consiglio comunale. Il sindaco ci sarà?

Cosa accadrà oggi nella sala consiliare del Comune di Corato? Alla luce di quanto accaduto lunedì scorso, con le improvvise dimissioni del sindaco D'Introno, anche questa mattina ci si può aspettare di tutto.

Ieri pomeriggio, sempre utilizzando il suo profilo facebook, il primo cittadino ha ribadito il suo impegno concreto: «sto lavorando per la mia Corato e per risolvere i tanti problemi che ci sono. Confido nella vostra speciale vicinanza per affrontare questo momento». Un post che lascia intravedere da un lato la difficoltà della situazione che si sta vivendo e dall'altra la voglia di continuare a portare avanti il mandato. E del resto la stessa cosa aveva fatto martedì, all'indomani delle sue dimissioni: «avere dalla propria parte i cittadini - affermava - mi rassicura e mi aiuta a comprendere tante cose. Oggi sarò in Comune e lavorerò per ognuno di voi».

Tralasciando le ipotesi - più o meno fantasiose - restano due domande: oggi il sindaco sarà in consiglio? avrà gli assessori al suo fianco? Salvo ulteriori sorprese o comunicazioni, bisognerà aspettare l'appello delle 10 per saperlo, visto che - in questa fase dell'amministrazione D'Introno - tutto sembra cambiare da un minuto all'altro.

CoratoLive.it, come sempre, garantirà la diretta dalla sala consiliare.

I punti all'ordine del giorno: