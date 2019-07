Giovedì sera comizio in largo Plebiscito per il Movimento Cinque Stelle

Il Movimento Cinque Stelle torna in piazza. Giovedi 25 Luglio alle ore 20.30 in largo Plebiscito, il consigliere comunale Nico Longo incontrerà i cittadini per spiegare le dinamiche che in queste settimane hanno portato all'attuale scenario politico. «Per il Movimento Cinque Stelle è fondamentale interagire con i cittadini e raccogliere opinioni e valutazioni», è scritto nella nota inviata dal partito.

«Come sapete lunedì in consiglio comunale abbiamo appreso delle dimissioni del Sindaco - ha commentato Nico Longo - Sui social si è detto tutto ed il contrario di tutto. Domani mattina alle 10 ci ritroveremo tutti in consiglio comunale per la seconda convocazione e non sappiamo quali altre sorprese ci aspettano. Per questo motivo abbiamo deciso di commentare gli eventi a caldo in piazza con voi, perché per noi del Movimento è fondamentale riportare a voi concittadini le dinamiche che hanno portato la nostra città in questo stato. Così come è altrettanto importante raccogliere le vostre opinioni e rispondere alle vostre domande. Io sono il vostro portavoce al consiglio comunale ed il mio compito è quello di rappresentarvi e di rendere conto a voi che mi avete accordato la vostra fiducia».