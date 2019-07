Nuova Democrazia Cristiana Europea: «Il sindaco ritiri le dimissioni»

Continuano senza sosta i commenti politici rispetto alle dimissioni del sindaco D’Introno. Nella nota che di seguito riportiamo integralmente la Nuova Democrazia Cristiana Europea chiede al primo cittadino di ritirare le dimissioni e riprendere in mano «la situazione e lo faccia con la forza e la determinazione che la hanno accompagnata durante tutta la sua campagna elettorale».



«Apprendendo con rammarico delle dimissioni del Sindaco, noi della Nuova Democrazia Cristiana Europea – scrivono dal partito - sentiamo il dovere di sollecitarlo affinché faccia un passo indietro ritirando le dimissioni.

Come partito democratico e moderato, di minoranza e non presente in consiglio comunale non vogliamo che le “incomprensioni nella maggioranza” possano causare un danno per la città di Corato che, invece, deve cominciare a rinascere con programmi e politiche attive (indipendentemente da chi le attua e dal colore politico).

A noi non interessa chi fa una politica distruttiva accusando di giochi politici e di potere, di chi propone un ritorno al voto, e di chi rifiuta a priori la proposta di una giunta tecnica. Vogliamo che la maggioranza possa ricompattarsi e che la crisi (speriamo passeggera) possa superarsi. Maggioranza e forze di minoranza devono collaborare per costruire qualcosa di positivo per Corato, anche perché l’odio, le spaccature e le critiche distruttive non portano a nulla.

Che senso avrebbe rinviare i problemi del paese a nuove elezioni con il rischio di un ritorno del commissario prefettizio e con il perpetrarsi di un immobilismo durato per troppo tempo? Corato e i coratini non si meritano tutto ciò.

Sig. sindaco riprenda in mano la situazione e lo faccia con la forza e la determinazione che la hanno accompagnata durante tutta la sua campagna elettorale. Lo faccia per i suoi cittadini e soprattutto per chi l’ha sostenuta e creduto in lei».