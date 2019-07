Presenza Democratica: «La maggioranza ritrovi l’unità, per il bene di Corato»

«Anteponete la città agli interessi di parte». È questo che chiede il coordinamento cittadino di Presenza Democratica. «Le dimissioni del Sindaco Pasquale D’Introno, di cui conoscevamo il totale impegno a presentare la Giunta e le sue dichiarazione programmatiche nel Consiglio Comunale, sono un fulmine a ciel sereno sulla Città – scrivono - Noi di Presenza Democratica, riservandoci un esame approfondito della situazione politica locale con i rappresentanti delle forze politiche che hanno sostenuto la candidatura a Sindaco di Paolo Loizzo, non intendiamo cantare precocemente le esequie di questa consigliatura.



Ci auguriamo che il Sindaco D’Introno con le forze politiche di maggioranza che hanno ricevuto il mandato a governare la Città dai cittadini elettori, se pure in maniera non pregnantemente rappresentativa, sappiano tempestivamente ritrovare le ragioni di sostanziale unità politico-amministrativa per affrontare e cantierizzare tutte le proposte e i progetti di Governo».